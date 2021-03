"8 Marca to nie jest dzień goździków i rajstop. 8 Marca to dzień gniewu i walki" - poinformowały na Facebooku przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, zachęcając do udziału w manifestacjach. W Warszawie protest rozpoczął się o godz. 16. Zebrani szybko zostali otoczeni kordonem policji. Funkcjonariusze powoli wyciągali z tłumu uczestników protestu. Oto jedna z takich scen, zarejestrowana przez kamerę WP.

