Strajk kobiet. Proboszcz z Czernikowa groził bronią protestującym i policjantom. Jest reakcja diecezji

W środę wieczorem przez Czernikowo przeszła demonstracja, której uczestnicy protestowali przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Gdy tłum przechodził przed kościołem, wyszedł do nich proboszcz tamtejszej parafii. Ksiądz zaczął wykrzykiwać coś do protestujących. W ręce trzymał przedmiot przypominający broń.

Wybuchło zamieszanie. Musiała interweniować policja. Do sieci trafiło nagranie z interwencji policji, na którym dokładnie słychać, jak funkcjonariusze krzyczą do księdza, aby ten "odłożył broń".

Protest kobiet. Reakcja diecezji ws. proboszcza z Czernikowa

Oświadczenie w sprawie proboszcza z Czernikowa wydała już Diecezja Włocławska. "Po ustaleniu wiarygodnych faktów z policyjnych źródeł, w tym o zatrzymaniu księdza i prowadzeniu postępowania w kierunku gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariuszy, za co może grozić kara do dwóch lat więzienia, biskup włocławski Wiesław Mering podjął decyzję o zawieszeniu duchownego w obowiązkach proboszcza parafii św. Bartłomieja w Czernikowie i dziekana dekanatu czernikowskiego, do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia prowadzonego postępowania karnego" - poinformowano na stronie internetowej diecezji.