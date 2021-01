Strajk Kobiet. Prawnik tłumaczy, jakie prawa ma osoba zatrzymana

Prawnik Forum Obywatelskiego Rozwoju Eliza Rutynowska mówi, aby osoby zatrzymywane podczas Strajku Kobiet, które są wciągane do samochodu, głośno krzyczały swoje imię i nazwisko. To ma pozwolić zarejestrować dane takiej osoby, przez co później łatwiej będzie można ją znaleźć na komendzie. Prawnik zaznacza, że osoba zatrzymana ma trzy główne prawa. Pierwsze z nich dotyczy podstawy prawnej, na jakiej dokonywane jest zatrzymywanie. Osoba zatrzymana ma również prawo do kontaktu z obrońcą. Ostatnie z praw dotyczy poinformowania wskazanej przez zatrzymanego osoby. Telefony są wykonywane przez policję, a po stronie osoby zatrzymanej stoi wskazanie numeru. Rutynowska mówi również, co się dzieje, jak pojawi się na komendzie.

