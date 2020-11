Strajk Kobiet. Posłanka Biejat zawiadamia prokuraturę

- Policja zaczęła wyciągać z tłumu pokojowo demonstrujących ludzi. To policja stworzyła niebezpieczną sytuację. Część osób myślała, że to skrajnie prawicowe bojówki wyciągają z tłumu osoby - relacjonowała wówczas Magdalena Biejat w rozmowie z Reporterem WP Kaludiuszem Michalcem.

Biejat tłumaczy, że próbowała interweniować, "wzywając do zaprzestania nieuzasadnionego, prowadzącego do eskalacji użycia przemocy, trzymając na wysokości twarzy swoją legitymację poselską". Pisze, że w odpowiedzi policjant, do którego się zwróciła, prysnął jej w twarz gazem pieprzowym. "Ponieważ w tym momencie zwracałam się do niego informując, że jestem posłanką, wnoszę, że zrobił to z premedytacją. Bezpośrednio po tym zdarzeniu funkcjonariusz ukrył się za szpalerem umundurowanych policjantów" - pisze Biejat.