Strajk kobiet. Politechnika Warszawska o interwencji policji na terenie uczelni

Strajk Kobiet. Autonomia uczelni

W związku z kontrowersyjną interwencją policji na terenie Politechniki Warszawskiej, władze uczelni zdecydowały się wystąpić z żądaniem wyjaśnień w tej sprawie. "Rektor skierował do Komendanta Stołecznego Policji pismo wzywające do przedstawienia okoliczności podjęcia przez służby akcji na terenie Uczelni, wyjaśnienia przyczyn incydentu i do zapewnienia, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych zdarzeń" - czytamy.