Strajk Kobiet. Policjanci rzucili protestującą o ścianę? "Padłam na ziemię"

Strajk Kobiet w Warszawie. "Rzucił mną z całej siły na ścianę"

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Masoja przekazała, że gdy policjanci rozpoczęli wobec niej interwencję, ona "oczywiście głośno wyrażała swój sprzeciw". Jak relacjonuje demonstrantka, jeden z funkcjonariuszy próbujących ją uspokoić, miał do niej krzyknąć "A co? Taka kolorowa się rzuca".

"Ja do niego, 'a ty co białasie j*bany'. Jego kolega, słysząc to, rzucił mną z całej siły na ścianę. Padłam na ziemię z ogłuszającym bólem głowy i nosa" - relacjonuje aktywistka. W dalszej części wpisu zaznacza, że "gdy pierwsza fala bólu minęła i się podniosła, okazało się, że obficie krwawi i pluje krwią". Wówczas pomóc jej mieli medycy, po czym funkcjonariusze "włożyli" ją do radiowozu, ponieważ odmówiła wylegitymowania się.