Strajk kobiet. Połamana legitymacja poselska. Posłanka opozycji żąda wyjaśnień

- Wnoszę o podjęcie przez panią Marszałek odpowiednich działań, w szczególności postępowania wyjaśniającego oraz podjęcie stosownej interwencji w związku z naruszeniem mojej nietykalności cielesnej oraz przestrzeni osobistej przez funkcjonariuszy policji, a także uniemożliwieniem realizacji uprawnień wynikających ze sprawowania mandatu poselskiego – apeluje w piśmie do Elżbiety Witek Monika Wielichowska.

Chodzi o sytuację z 18 listopada pod Sejmem. Miał tam miejsce protest kobiet, właściwie próba protestu, bowiem policyjne siły nie dopuściły uczestników demonstracji w pobliże Sejmu. Uczestnicy byli zmuszeni przemieścić się w stronę Nowego Światu i ronda de Gaulla. Właśnie tam doszło do incydentu z udziałem posłanki.

– Funkcjonariusze stosowali tam środki przymusu bezpośredniego wobec demonstrantów. Zatrzymaliśmy się przy interwencji policji wobec młodego człowieka. Chcieliśmy wiedzieć, za co jest legitymowany, czy dostanie mandat. I otoczył nas kordon policji - opowiada w rozmowie z WP Monika Wielichowska.

- Wtedy jeden z funkcjonariuszy naruszył moją nietykalność cielesną zabierając osobistą przestrzeń. Wiedział, że jestem posłanką, bo okazałam legitymację poselską i słyszał co do niego mówię. W końcu popchnął mnie tak, że złamał legitymację. Kilkukrotnie próbowałam dowiedzieć się, jak się nazywa. Pytałam też o służbowy numer. Po jakimś czasie przedstawił się, usłyszałam imię i nazwisko. Czy prawdziwe? Tego nie wiem. Kiedy na moment się odwróciłam – uciekł... – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Monika Wielichowska.

Posłanka zwróciła się w piśmie do Marszałek Sejmu o podjęcie niezbędnych czynności, by wyjaśnić całe zajście. Jej zdaniem, zachowanie policji było agresywne i nieadekwatne do sytuacji.