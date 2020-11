Strajk Kobiet w Warszawie. Nagrania z akcji policji

Manifestujący po jakimś czasie przenieśli się w pozostałe miejsca w Warszawie. Protestowano m.in. przed siedzibą TVP przy pl. Powstańców Warszawskich. - Odwiedzaliśmy do tej pory KPRM, Nowogrodzką, a teraz odwiedziliśmy agencję rządową zajmującą się wizją i fonią TVP - powiedziała Marta Lempart w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem. Protestujący skandowali: "TVP łże".

Przed siedzibą stacji doszło do akcji policji. Użyto gazu pieprzowego, po tym, jak grupa demonstrantów usiłowała przerwać kordon funkcjonariuszy. Ucierpiała m.in. liderka Strajku Kobiet Marta Lempart oraz posłanka Lewicy Magdalena Biejat

Z kolei na innym filmie widać, jak jedna z osób wyciąga pałkę teleskopową. Nie wiadomo, czy jest to cywil, czy funkcjonariusz. Następnie można zobaczyć, jak jeden z protestujących próbuje rozbroić tę osobę. W reakcji policjant uderzył demonstranta pałką, a potem użyto gazu wobec wszystkich osób.

Strajk Kobiet. Lewica: policja użyła siły wobec marszałka Czarzastego

Z kolei przed Sejmem do protestujących wyszedł wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Gdy wracał do gmachu parlamentu z Anną Marią Żukowską, doszło do interwencji policji. Funkcjonariusze nie chcieli wpuścić polityka.