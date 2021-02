Strajk Kobiet. Piotr Zgorzelski: te protesty są na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu

- Autorem tego projektu jest oczywiście Jarosław Kaczyński - dlatego, że zyskuje przestrzeń czasową, by spokojnie przygotować się do ofensywy. Podjudził środowiska kobiece. Gdyby Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie było, to Kaczyński by go sobie wymyślił, by mieć w kogo naparzać - mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska) w programie "Tłit", komentując moment publikacji uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. - Te protesty są na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zagospodarował przestrzeń opinii publicznej - jest o czym mówić, polaryzuje się scena polityczna, polaryzują się wyborcy, a Kaczyński ma czas, żeby przygotować się do swojej ofensywy programowej. Kupił sobie czas, by na przełomie lutego i marca przedstawić swój program - ocenił Zgorzelski.

