Strajk Kobiet. Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek skierował "serdecznie pozdrowienia" do pielgrzymów z Polski. - Minionego 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin - przypomniał.

Ojciec Święty dodał, że jeden z jego poprzedników "zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci".