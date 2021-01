Strajk Kobiet. Ogromne pieniądze poszły na ochronę Sejmu

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku w całej Polsce doszło do protestów. Wielu Polaków nie zgadzało się z decyzją TK, który orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Po wyroku na ulic wielu miast wyszli ludzie, aby strajkować. Największe protesty odbywały się w stolicy. Manifestujący tłumnie gromadzili się m.in. pod budynkiem Sejmu. To też tam policja skierowała wielu funkcjonariuszy.

Jednak zasoby stołecznej policji były za małe, aby zabezpieczyć okolice Wiejskiej 4/6/8. W związku z tym do Warszawy przyjechali policjanci z całej Polski, aby pilnować demonstracji.

Strajk Kobiet. Wydano prawie 800 tys. zł na ochronę Sejmu

O komentarz w tej sprawie portal poprosił także komendanta stołecznej policji. - Nasze siły są adekwatne do zagrożenia i nie są przesadzone, ponieważ wynikają ze szczegółowych analiz. Nie będę jednak wskazywał sił, jak i środków wykorzystywanych w naszych działaniach. Podkreślam, że ustawowy obowiązek Policji to m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. To bezpieczeństwo nie jest policzalne - powiedział Sylwester Marczak z KSP.