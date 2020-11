Strajk Kobiet. Marta Lempart z zakazem wstępu do Sejmu

O sprawie poinformował Senator Bogdan Klich z Koalicji Obywatelskiej, który we wtorek wieczorem zamieścił na swoim Twitterze skan pisma straży marszałkowskiej zaadresowanego do Marty Lempart.

Prawo wstępu na teren i do budynków należących do Kancelarii Sejmu zawieszono Marcie Lempart na okres od 24 listopada 2020 roku do dnia 23 listopada 2021 roku.