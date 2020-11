Strajk kobiet. Marta Lempart dla "Die Zeit”: Jesteśmy na wojnie z rządem

Strajk kobiet. "Polacy są wściekli"

"Kaczyński w minionych tygodniach celowo zachęcał neofaszystów do przemocy i wzywał ich do obrony Polski. To nie jest jednak nasza walka. Zamiast kontrdemonstracji zorganizowaliśmy 11 listopada ośmiogodzinny event online: czyścimy fora i media społecznościowe z mowy nienawiści, zapraszamy do dyskusji ekspertów i piszemy wspólnie e-maile do rządu" - powiedziała.