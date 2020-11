Strajk Kobiet. Protest na ulicach Warszawy. Interweniowała policja

To jest kolejna inicjatywa, domagająca się odejścia Przemysława Czarnka z funkcji szefa MEN. Organizatorem był między innymi Strajk Kobiet. W poniedziałek przed ministerstwem zgromadziły się tłumy.

- Żądamy dymisji ministra Przemysława Czarnka, autonomii szkół wyższych, rzetelnej edukacji seksualnej, usunięcia religii ze szkół, rewizji listy lektur pod kątem treści seksistowskich - tak mówili organizatorzy protestu do zgromadzonych.

Część osób blokowała ulicę Szucha, przy której mieści się ministerstwo. Policja próbowała zepchnąć osoby siedzące na jezdni. Część została wyniesiona na chodnik. Z głośników organizatorzy cały czas przekonywali, że to nie jest żadne zgromadzenie, a protestujący jedynie spacerują przed MEN.

Strajk Kobiet przenosi się w inne miejsca Warszawy

Strajk Kobiet. Kordon policji blokuje ulice

Na wysokości Trasy Łazienkowskiej policja ustawiła kordon i nie pozwoliła protestującym iść dalej. Manifestujący zdecydowali, że wracają w takim razie do placu Unii Lubelskiej. Jednak tam policja także ustawiła blokadę. Tłum zszedł zatem na Trasę Łazienkowską. Zablokowano wszystkie pasy. Sytuacja zmieniała się z minuty na minutę.

Jak zwraca uwagę nasz reporter, jest duża zmiana w podejściu policji do protestów. Jeszcze kilka dni temu raczej nie grodzono dróg przejścia Strajku Kobiet. W tej chwili policjanci co chwilę przegrupowują swoje siły i usiłują nie dopuścić do blokowania kolejnych ulic.