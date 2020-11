Strajk Kobiet. Lewica: policja użyła siły wobec marszałka Czarzastego

Trwa posiedzenie Sejmu, w tym samym momencie w Warszawie odbywa się Strajk Kobiet . To sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Na środę zaplanowano blokadę parlamentu.

Do protestujących wyszedł wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Gdy wracał do gmachu parlamentu z Anną Marią Żukowską, doszło do interwencji policji. Funkcjonariusze nie chcieli wpuścić polityka.