Strajk Kobiet. Klementyna Suchanow: już za późno na rozmowy, ulica mówi "w...ć!"

- Strajk od kilku lat stara się zapobiec zaostrzeniom prawa aborcyjnego, orzeczenie TK było kolejnym atakiem. Ale cynizm tej decyzji, podjętej w czasie pandemii, wyciągnął na wierzch frustrację wielu grup, które dołączyły do nas, ufając, że kobiety pomogą im ten gniew ponieść dalej - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" aktywistka Strajku Kobiet Klementyna Suchanow, pytana o główne postulaty protestujących.

Suchanow przyznała, że masowość protestów zaskoczyła ją. Tłumaczy też, że Strajk Kobiet stara się "znaleźć takie formy protestu, które nie będą stwarzały ryzyka dla osób biorących w nich udział". - Stąd też pomysł na powołanie rady, by przerzucić trochę odpowiedzialności z ulicy na ekspertów i przenieść rozmowę z poziomu czysto emocjonalnego na poziom merytoryczny - dodała.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zaapelował do protestujących, by wspólnie - także z politykami opozycji - usiedli do rozmów.