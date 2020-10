Strajk kobiet. Joanna Lichocka: opozycji marzy się nowy Majdan

Joanna Lichocka odniosła się do trwającego na ulicach miast strajku kobiet. - Rozumiem ich emocje. Po 27 latach okazało się, że jeden z przepisów ustawy jest niezgodny z konstytucją i kobiety są w pewnym szoku - mówiła posłanka PiS. Dodała, że protesty budzą reakcje różnych warstw społecznych. Lichocka na antenie Polsat News stwierdziła, że nawoływanie do wyjścia na ulice jest nieodpowiedzialne.

Protesty w Polsce. Joanna Lichocka: organizatorom wcale nie chodzi o dobro kobiet

Posłanka PiS podkreśliła, że obecnie najważniejszym zadaniem jest to, aby nie doprowadzić do jeszcze większej tragedii, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa w Polsce. Uważa, że protesty w pewnym momencie muszą odbić się na dziennej liczbie nowych przypadków. Według Lichockiej w ciągu kilkunastu dni nastąpi z tego powodu duży wzrost zakażeń. Priorytetem ma być obecnie ochrona najsłabszych.

Strajk Kobiet: Joanna Lichocka: opozycja chce mieć swój Majdan

Polityk stwierdziła, że publikacja wyroku TK w środku pandemii to "niedobry przypadek". Wracając do opozycji, Lichocka zaznaczyła, że ważne jest, aby nie nabrać się na jej żądania. Celem oponentów rządzących ma być "doprowadzenie do przesilenia politycznego". - Marzy im się nowy Majdan i przy użyciu tych emocji, prowokowaniu różnych agresywnych działań, chcą wrócić do władzy - podsumowała.