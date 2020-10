Koronawirus. Kłótnia o TVP. Joanna Lichocka: to nieodpowiedzialność

Tezy zawarte w programie nie spodobały się członkini Rady Mediów Narodowych. "Nie rozumiem, czemu TVP toleruje w obecnej sytuacji takie wyskoki jak te w tym programie. Pogarda dla tych, co umierają (bo "mało" ich), dla tych, co ciężko COVID przechodzą ("jak grypa"). Co trzeba mieć w głowie, by namawiać do lekceważenia zagrożenia?" - napisała na Twitterze Joanna Lichocka.