Strajk Kobiet. Czarzasty pobił policjanta? Jest nagranie

W środę doszło do Strajku Kobiet , który zapowiadał blokadę Sejmu. Wokół gmachu parlamentu zebrał się kordon policji. Polityk Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że policja nie chciała wpuścić go na teren parlamentu i użyła wobec niego siły.

Strajk Kobiet. Incydent z udziałem Czarzastego i policji

- Podszedłem do kordonu policji, przedstawiłem się i poinformowałem, że jestem wicemarszałkiem Sejmu. Ponieważ nie miałem legitymacji, to posłanka Anna Maria Żukowska wyjęła swoją, pokazała i zaświadczyła, że jestem marszałkiem i posłem. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów, że osoba taka może zaświadczyć za drugą - tłumaczył w czwartek na posiedzeniu Sejmu Czarzasty.