Strajk Kobiet. Będzie zawiadomienie ws. działań policji

- Mam wrażenie, że jak będziemy słuchać dalej tego typu opowieści, które musimy komentować, to zaraz okaże się, że to Barbara Nowacka pobiła tego policjanta i to ona psikała gazem łzawiącym w stronę tego funkcjonariusza, mimo że cała Polska widziała, iż było inaczej - powiedział szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk w "Graffiti" w Polsat News.