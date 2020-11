Strajk kobiet. RPO ostro: "Policja nadużyła środków przymusu bezpośredniego. To skandal"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odniósł się na antenie Radia ZET do wydarzeń, do których doszło podczas sobotniego Strajku Kobiet. Tysiące osób wyszło po raz kolejny na ulice miast w całej Polsce, aby sprzeciwić się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza prawo aborcyjne. Protestujący sprzeciwiają się również rządom partii PiS W Polsce. Manifestacja, która odbyła się 28 listopada, była też sposobem na świętowanie 102. rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Polsce.

Podczas protestów w Warszawie, doszło do starć z policją. Gazem została potraktowana m.in. posłanka KO Barbara Nowacka. Do wydarzenia doszło na Trasie Łazienkowskiej, gdzie demonstrujący zatrzymali ruch pojazdów. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak Barbara Nowacka wyciąga legitymację poselską i pokazuje ją policjantowi, a ten, chwilę później, zaczyna psikać jej w twarz gazem łzawiącym.

- W tym przypadku kompletnie nie wiadomo po co i dlaczego, w stosunku do każdego obywatela władza miałaby stosować ten środek, jakim jest gaz, z takiej odległości, kiedy nie widać było żadnego zagrożenia, które by to usprawiedliwiało - stwierdził w Radiu Zet Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.