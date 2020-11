Strajk Kobiet. Barbara Nowacka dostała gazem. Policja zapowiada, że nagranie ujrzy światło dzienne

Sylwester Marczak odniósł się do użycia gazu przez policję wobec posłanki Barbary Nowackiej podczas sobotniej manifestacji. Przypomnijmy, że na zdjęciach widać jak posłanka pokazuje legitymację poselską policjantowi, który znajduje się w odległości zaledwie kilkudziesięciu centymetrów.

- Na pierwszy rzut oka sytuacja z panią poseł Nowacką jest bulwersująca. Mamy do czynienia z osobą, która posiada immunitet i która pokazuje legitymację. Gwarantuję, że Komendant Główny Policji postawił zadanie, by dokładnie wyjaśnić to zdarzenie - powiedział Marczak.