Stracisz dane, stracisz pieniądze! – Jak nie paść ofiarą oszustów

[Warszawa, 14 grudnia 2022 r.] - Konsument odbiera połączenia telefoniczne, SMS-y albo maile z linkiem do płatności. Do tego dochodzą strach o utratę pieniędzy, ponaglanie do jak najszybszego działania, podania danych. UOKiK w kampanii "Stracisz dane, stracisz pieniądze!" przypomina, że należy stosować zasadę ograniczonego zaufania przy udostępnianiu danych. Ostrzegamy przed groźbą utraty pieniędzy po podaniu przez konsumenta np. loginu i hasła do konta czy wejściu na podejrzaną stronę internetową. Utrata danych może prowadzić do kradzieży oszczędności całego życia. Każdy może paść ofiarą cyberoszustów, dlatego tak ważne jest jak najszersze informowanie konsumentów o zagrożeniach – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.