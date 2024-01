Stracił panowanie nad autem i uderzył w płot. Kierowca opla nagrany

Czasami wystarczy parę sekund, by zwrócić na siebie uwagę funkcjonariuszy. Policjanci z grupy SPEED patrolowali ulice gminy Sierakowice (woj. pomorskie), aż w pewnym momencie przed ich oczami pojawił się szary opel. Na nagraniu z policyjnego wideorejestratora widać, że kierujący pojazdem najpierw stracił nad nim panowanie na zakręcie, a następnie obrócił się o 180 stopni i uderzył tylnym zderzakiem w pobliskie ogrodzenie. To wszystko akurat na oczach funkcjonariuszy. Szybko okazało się, że mężczyzna miał sporo na sumieniu. "W czasie kontroli okazało się, że to niejedyne za co odpowie 49-latek, bowiem badanie alkomatem wykazało, że wyjechał na drogę mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu oraz brak uprawnień do kierowania" - wyjaśniła policja. Pojazd 49-latka został odholowany, a mężczyzna trafił do jednostki celem wykonania dalszych badań. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,1 tys. zł i 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opel, którym się poruszał nie posiadał aktualnego badania technicznego. Sprawą zajmie się teraz sąd, a za za jazdę pod wpływem alkoholu, w dodatku bez uprawnień, 49-latkowi grozi nawet do 3 lat więzienia.