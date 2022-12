STEŚ i STEŚ-R. Dwie kluczowe fazy w procesie inwestycyjnym CPK

Choć chciałoby się "wsiąść do pociągu byle jakiego" i ruszyć choćby jutro kolejami dużych prędkości do Poznania czy Wrocławia, to od pomysłu wybudowania nowej linii do oddania jej do ruchu musi upłynąć sporo czasu. Wypełnia go intensywna praca przygotowania inwestycji, projektowania, konsultacji społecznych, ogłaszania postępowań przetargowych i w końcu samej budowy.