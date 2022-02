Steinmeier wybrany na prezydenta Niemiec. Zdecydowane słowa w kierunku Putina

Nawiązał też do obecnej sytuacji na świecie, ostrzegł przed zagrożeniem wojną i podkreślił, że "znajdujemy się w samym środku zagrożenia militarnym konfliktem, wojny w Europie Wschodniej ". Powiedział jasno, że Rosja ponosi za to odpowiedzialność i zaznaczył, że każdy kraj ma prawo do samodecydowania, a Niemcy przeciwstawią się tym, którzy to prawo podważają. "Mogę tylko przestrzec prezydenta Putina. Proszę nie lekceważyć siły demokracji" - powiedział Steinmeier.