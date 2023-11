Steinmeier przemówił. Wezwał muzułmanów, by odcięli się od Hamasu

"Wyraźcie sprzeciw wobec terroru"

– Chciałbym zwrócić się do Palestyńczyków i całej społeczności arabskiej w naszym kraju. Wszyscy powinniście mieć przestrzeń, aby wyrazić swój ból i rozpacz z powodu ofiar cywilnych w Gazie oraz się tym podzielić. Prawo, by robić to publicznie i pokojowo gwarantuje nasza Konstytucja – i prawo to nie jest kwestionowane. Nie ma też miejsca na antymuzułmański rasizm ani ogólne oskarżenia w stosunku do muzułmanów.