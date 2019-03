Stawiał zarzuty Tomaszowi Komendzie, został skazany za korupcję. "To ja jestem ofiarą"

Były prokurator Stanisław O. został skazany na pięć lat więzienia za korupcję. Gdy był śledczym, w kwietniu 2000 roku postawił zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem Tomaszowi Komendzie. Teraz przekonuje, że sam stał się ofiarą.

Alkohol i kosmetyki

Stanisław O. został 1 marca skazany na pięć lat więzienia. Sprawę opisała jako pierwsza "Gazeta Wrocławska". Śledczy wykazali, że byłego już prokuratora miał korumpować Ryszard P., biznesmen znany w przestępczym półświatku Wrocławia. W ramach korzyści majątkowej miał przekazać on Stanisławowi O. 3 litry wódki, 5 butelek whisky, inne alkohole i posiłki "spożywane podczas spotkań towarzyskich", kosmetyki męskie, odzież, system ABS do auta volkswagen golf, zegarki, dwa telefony komórkowe – podała "Gazeta Wrocławska".

Nieprawidłowości w śledztwie?

I przekonuje, że śledztwo w jego sprawie było prowadzone niezgodne z prawem. - Byłem traktowany bardzo źle, począwszy od aresztowania. Stosowano wobec mnie różne metody, żeby mnie zmusić do różnych rzeczy - mówi były prokurator. Tyle że to w sprawie śledztwa dotyczącego Tomasza Komendy toczy się teraz postępowanie prokuratorskie, a Sąd Najwyższy uniewinnił go od zarzutów, które postawił mu Stanisław O.

W ostatnich tygodniach bardzo pogorszył się stan psychiczny Tomasza Komendy. Powołany przez prokuraturę biegły psycholog stwierdził, że uniewinniony mężczyzna nie nadaje się do udziału w czynnościach. Śledczy przełożyli je o co najmniej kilka tygodni.

Pomaga renta

Tomasz Komenda na razie nie jest zdolny do podjęcia pracy. Utrzymuje się dzięki wsparciu rodziny. Co miesiąc otrzymuje także rentę specjalną, o którą wystąpił do premiera. Mateusz Morawiecki przyznał mu roczne wsparcie sięgające 3,5 tys. zł. W marcu kończy się okres przyznania świadczenia i obrońca Tomasza Komendy zapowiada kolejny wniosek do szefa rządu.