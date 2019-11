WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Statuetki MIXX Awards rozdane. Jacek Świderski z nagrodą Jacek Świderski, prezes spółki Wirtualna Polska Holding, został w środę wieczorem nagrodzony za dokonania życiowe w najbardziej prestiżowym... Rozwiń Nagroda specjalna Jawę Polska za c … Rozwiń Transkrypcja: Nagroda specjalna Jawę Polska za całokształt dokonań nagrodę wręczy Tomasz Jezus Imprezy w gremi Media SA członek kapituły konkursu zdobywca tytułu człowiek Roku Mikołajek 2009 członek rady nadzorczej iab Już po pierwszych zdaniach wszyscy będą wiedzieli o kogo chodzi więc Klaszcze Cóż tam Zaczynam bo bez tego czytać swoją karierę zawodową rozpoczął w trakcie studiów w 1999 roku Z dwoma kolegami stworzył platformę w darmowej poczty A już rok później jeden z najlepiej rozpoznawalnych portali Za transakcję połączenia z portalem Wirtualna Polska cała trójka otrzymała tytuł lidera biznesu 2004 48 w rankingu Od tamtej pory zatrudnienie w Holdingu wzrosło czterokrotnie co najważniejsze czterokrotnie wzrosły również przychodź W tym roku kierowana przez niego WP została zaliczona do grona najlepszych spółek na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych Prestiżowym rankingu Giełdowa spółka roku organizowany przez Puls Wirtualna Polska znalazła się na czwartym miejscu a wśród firm najbardziej perspektywicznych była Szczególnie wysoko spółkę doceniono w kategoriach kompetencje zarządu innowacyjność produktów i usług oraz relacje z inwestorami I oczywiście wszyscy doskonale wiecie gorące brawa laureatem jest Jacek Świderski Remover Ja trochę spalanie Scenariusz Nie wolno nic mówić Tak ważna nagroda już teraz Zostaje Chociaż chyba że ktoś zrobił drugi raz dokonania życiowe że ja muszę powiedzieć wierzę Właściwie teraz 3 bo jak słuchałem pana prezesa to mi wyszło że jak ja dostawałem 11 lat temu nagrodę to moja Dostała tą samą nagrodę w pościeli Co wirtualna czyli jakby państwo chcieli Nagroda za dokonania życiowe no Prosta sprawa trzeba wejść na giełdę Nagrody Ale te dwie ważne rzeczy są następujące bo ja nie wiem czy państwo sobie zdaję sprawę Jak trudno jest Choć O Punkt procentowy ruszyć różnice między największymi mediami Telewizja mi dziennika Portalami A ci ludzie Pod wodzą Jacka zrobili to 23 lata Zrobili pierwsza Test Wydarzenie w ogóle To jest jedna rzecz a druga to że jest jeszcze ważniejsza przynajmniej dla mnie Dzięki wysiłkowi Jacka Jego kolegów zza Medale Mamy nie zależy Duży Liczący się Polski Internecie To niedawno wydała Chciałem serdecznie za to podziękuje Dzięki Tomasz że mi coś zostawił Dobry wieczór Cześć To jest trochę także Wszyscy rozmawiamy w tej chwili o tym że kryzys Ja mam Widząc że impreza jest wesoło Mam takie spostrzeżenie bo Co prawda Spędzam więcej czasu z banku Jak pewnie Inwestycyjnymi niż z ludźmi z Natomiast Ja nie wiem czy ten kryzys nadchodzi Spowolnienie Jak ostatnio spytałem Naszych Bank Jak rozpoznać czy to jest Powiedział Dosadnie że Kiedy jego koledzy Natomiast Kiedy pracę straci Ja zakładam i my w naszych planach Budżetowy na przyszły rok Nie zakładamy Rzeczywiście jest tak że że że W tym czasie Mieliśmy dobrą passę ja mam nadzieję że ona Jak najdłużej Natomiast To z czego jesteśmy szczególnie Dumni i to też Padło tutaj To to że 6 lat temu Przechodziliśmy do wirtualnej po Obywateli wirtualnej Było No niespełna 6 A w tej chwili jest nasz pan Korzystając z okazji bo Tomasz obrazy Aż tak bardzo liczne Okazuje się że Wilk Wstałaś Zwiększ Praca No chciałbym Namawiać to Byśmy tak jak tutaj Tomasz powiedział dbali o Tutaj w kraju Nad Wisłą Końcówek Dużych organizacji globalnej Budowali Czy coś samodzielnie Żeby kilka tysięcy Najbardziej udane Specjalista Czy od INT Miało tutaj u nas Zatrudnienie A co do samej nagrody Przyznam szczerze że bym się czuł bezpiecznie i może z tym z tym człowiekiem rok Koniecznie dokonań życiowych Bo wiem że dojechał bym dzisiaj do domu tam by na pewno przy drzwiach Na mnie już czekał Wiadro ze śmieciami do win I to Wprowadziło błyskiem na ziemi I byłby Wszystko Zbalansowany A tak jak usłyszę To są te dokonania życiowe To będę musiał dłużej o tym pomyśleć To trochę brzmi jak koniec Kompletnie kompletnie z Dziękuję Dziękuję w imieniu Dziękuję w imieniu tych właśnie wspomnianych 2000 obywatel Tej tej tej nowożytnej wirtualnej po Dziękuję też z nim za Trud wysiłek Wkładając co dzień W pracy Dziękuję za nagrodę dzięki Miłego wieczoru Uwierz nie