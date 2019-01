Stary program Tuska działa lepiej niż "pisowskie" Mieszkanie Plus. Dowód w Stargardzie

Stary program wparcia budownictwa czynszowego z czasów Donalda Tuska działa lepiej niż "pisowskie" Mieszkanie Plus. Dlatego samorząd Stargardu wycofał się z aktualnego rządowego programu i będzie budował tanie mieszkania czynszowe po staremu.

Liczący 70 tys. mieszkańców Stargard (woj. zachodniopomorskie) to pierwsze miasto, które wycofuje się z rządowego programu Mieszkanie Plus . Powód jest jeden. Nie spinają się jego podstawowe założenia biznesowe.

Aby Mieszkania Plus były tak tanie, jak obiecywali premierzy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki , konieczne było spełnienie trzech warunków. Inwestycja musiałaby powstać na udostępnionych tanio państwowych gruntach, miał powstać wspólny projekt modelowych domów, a cena budowy metra kwadratowego mieszkania musiałaby wynieść ok. 2500-3000 zł.

- Chcieliśmy wybudować sto lokali, jednak Bank Gospodarstwa Krajowego, który nadzoruje program pozostaje przy danych, które w obecnej chwili są nierealne - mówi WP Piotr Mync, wiceprezydent Stargardu. Punktuje bezlitośnie: - Wykonawcy oferowali nam, że budowa 1 m2 będzie kosztować 5 tys. zł. Nie mamy taniej ziemi. Ze spółki, która administruje nieruchomościami Skarbu Państwa, nikt nam nie odpowiedział. Projektów tanich mieszkań do wykorzystania dla samorządów również nie ma - dodaje.

Mieszkanie Plus zbyt drogie

- To były trzy przesłanki, przy których można tanio budować. Skoro jednak wszystkie składniki inwestycji opierają się o ceny rynkowe, to finalna cena mieszkania również staje się rynkowa - podsumowuje.

Z tego powodu Stargard nie wybuduje swojego osiedla Mieszkanie Plus. Miesięczny czynsz dla najemców mieszkań wyniósłby grubo ponad 20 zł za m2. - To nie Warszawa. Takie mieszkania byłyby za drogie dla naszych mieszkańców - uważa wiceprezydent Mync. Dla porównania, czynsze w lokalach komunalnych wynoszą około 11 zł/m2, a w Towarzystwie Budownictwa Społecznego 13 zł/m2.

Wybudują tanie mieszkania. Bo działa zapomniany program Tuska

Latem 2016 roku Beata Szydło ogłosiła rządowy program budowy tanich mieszkań. Chwaliła się, że Mieszkanie Plus będzie lepsze od pomysłów poprzedników. Dlatego, że rodziny będą wprowadzać się do gotowych i urządzonych mieszkań. Budować je miał "rządowy operator".

Jak dotąd, realnie oddano klucze do 480 lokali m.in. w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Jak się okazało Jarocin został podpięty pod Mieszkanie Plus na siłę, ponieważ prace nad osiedlem samorząd prowadził tam od wielu lat.

Urzędnicy odpowiadający za Mieszkanie Plus przekonują, że "w przygotowaniu" jest już około 9 tys. lokali. Do końca 2019 roku będzie ich 100 tysięcy. Tak naprawdę wpływ na rynek mieszkaniowy tego programu jest niewielki. Dla porównania, z programu Rodzina na swoim (zakładał dopłaty do oprocentowania kredytów hipotecznych) skorzystało 192 tys. rodzin. Z kolei dzięki programowi Mieszkanie dla Młodych (średnia dopłata 25 tys. zł) własny lokal zakupiło 90 tys. kredytobiorców.