Stary Chwalim. 79-latek z zarzutem zabójstwa partnerki

Do zabójstwa 72-latki doszło w nocy z soboty na niedzielę w Starym Chwalimiu (woj. zachodniopomorskie). Ciało kobiety znaleziono w jednym z mieszkań. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Szczecinku. Podejrzewany o dokonanie zbrodni sam zgłosił się na policję. To partner ofiary. 79-latek został zatrzymany.

Śmierć kobiety w Starym Chwalimiu. 79-latek przyznał się do winy

We wtorek pojawiły się nowe fakty w sprawie. Mężczyzna został przesłuchany i złożył wyjaśnienia. Przyznał się do winy. 79-latek zeznał, że razem ze swoją partnerką kupił mieszkanie w Starym Chwalimiu. Kobieta zajęła mieszkanie na stałe, a mężczyzna miał do niej dojeżdżać z Nowogardu.