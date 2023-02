Obecny wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dodał, że niedawno rozmawiał z emigrantami z Ukrainy. "Przypomniało mi to proste statystyki. W roku 2001 ludność Ukrainy, według spisu powszechnego, wynosiła 48,5 mln osób. Potem w roku 2014 doszło do rozpadu Krymu i Donbasu, później nadeszła specjalna operacja wojskowa i emigracja do Europy, jak i Rosji" - przekazał Miedwiediew, zapominając iż to jego kraj przyczynił się w znacznym stopniu do ucieczki Ukraińców z kraju.