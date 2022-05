Startują loty z Rzeszowa na Mazury

Ważnym i rozwijającym się obszarem działalności mazurskiego portu jest również obsługa operacji lotniczych typu CARGO, czyli transportu towarów i poczty. W sieci transportowej RFS (Road Feeder Service) Lotnisko Olsztyn-Mazury jest tzw. punktem wejścia do bezpiecznego łańcucha dostaw przesyłek lotniczych. Umożliwia to lokalnym producentom i eksporterom zainteresowanym wysyłką swoich produktów drogą lotniczą, odprawienie i nadanie przesyłek CARGO w Szymanach, które następnie kontynuują swoją podróż̇ transportem drogowym i lotniczym do miejsca docelowego.