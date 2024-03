Startują Dni Wiosennych Okazji na Amazon.pl. Przygotuj się na wiosnę i Wielkanoc

Warszawa, 20 marca 2024 r. - Amazon.pl ogłasza Dni Wiosennych Okazji Amazon , oferując do 25 marca tysiące atrakcyjnych promocji w różnych kategoriach, m.in. elektronika, dom i ogród, drogeria czy zabawki.

"Cieszymy się, że możemy zaoferować tysiące promocji, dzięki którym nasi klienci będą mogli dużo zaoszczędzić. Mamy nadzieję, że trwające wydarzenie zakupowe ułatwi im przygotowania do nadchodzącej wiosny i okresu wielkanocnego" - mówi Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl. - Mimo że świetne produkty w niskiej cenie oferujemy przez cały rok, Dni Wiosennych Okazji Amazon to czas wyjątkowych promocji udostępnianych zarówno przez największe marki, jak i małych i średnich przedsiębiorców, również z Polski. Dzięki Dniom Wiosennych Okazji Amazon klienci mogą przywitać wiosnę, kupując popularne artykuły i przedmioty codziennego użytku w wyjątkowo przystępnych cenach".

Wiosenne wydarzenie zakupowe Amazon.pl to świetna okazja do skorzystania z 30-dniowego okresu próbnego Amazon Prime, który zapewnia nie tylko nielimitowane, szybkie i bezpłatne dostawy bez minimalnej wartości zamówienia do domu, Paczkomatów czy punktów odbioru, ale także filmy i seriale w Prime Video oraz darmowe gry w Prime Gaming.