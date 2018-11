Startował z list Platformy w wyborach, został doradcą w rządzie PiS

29-letni Dariusz Domoradzki, w przeszłości działacz młodzieżówki Platformy Obywatelskiej i jej kandydat w wyborach, znalazł pracę w rządzie PiS. Jest doradcą w gabinecie politycznym minister technologii i przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz. W ostatnim czasie z internetu zniknął jego biogram mówiący m.in. o działalności w PO.

W 2017 roku na blogu obecnego doradcy minister Emilewicz pojawiają się już jedynie wpisy dotyczące fragmentów Pisma Świętego. W tamtym czasie Domoradzki służy do mszy, jest ministrantem. "Czy my dzisiaj traktujemy jeszcze kościoły jako miejsce modlitw? Pozwólcie, jako że patrzę na lud zgromadzony na Mszach i nabożeństwach z innej perspektywy, bo z perspektywy ołtarza, to odważę się stwierdzić, że wielu przychodzących właściwie nie wie po co tam jest. W kolejce do konfesjonału można dowiedzieć się niemal wszystkiego o sąsiadach, rodzinie, dolegliwościach swoich i innych. Po wyjściu z Mszy można usłyszeć 'sprawozdanie' z 'modowej rewii mszalnej'. Zamiast na modlitwie i Eucharystii, niektórzy siostry i bracia zajmują się telefonem, zwiedzaniem, podziwianiem sztuki sakralnej, komentarzami i bardziej obserwacją innych. Niektórzy chyba nie wiedzą, gdzie są, bo przez całą Mszę potrafią stać jak kołek i nie odezwać się słowem" – pisze Domoradzki (pisownia oryginalna - przyp red.).