Start Patryka Jakiego do europarlamentu. Uchyla rąbka tajemnicy

- Parlament Europejski wydaje niestety wiele bzdurnych praw. 250 razy wypowiadał się w sprawie LGBT - powiedział Patryk Jaki w RMF FM, który potwierdził start do europarlamentu. Pytany, z którego okręgu wystartuje, stwierdził, że na 100 proc. jeszcze nie wie, ale "wiele wskazuje na to, że będzie to Małopolska i Świętokrzyskie".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Patryk Jaki (East News)

- Instytucje europejskie mają coraz większe znaczenie, w kolejnej kadencji pewnie jeszcze większe. Dlatego chcemy wzmocnić naszą reprezentację w tych instytucjach po to, żeby lepiej dbać o interes Polski - tłumaczył w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM Patryk Jaki.

Wcześniej pisaliśmy już, że w pierwotnej wersji Jaki miał startować ze stolicy. Jednak w Warszawie spotkał się z mocną czołówką wystawioną do Brukseli - pierwsze miejsce otrzymał Jacek Saryusz-Wolski, za nim znalazł się Ryszard Czarnecki. Obaj politycy mają doświadczenie na europejskich salonach.

- 100-procentowo nie wiem. Wiele wskazuje na to, że będzie to Małopolska i Świętokrzyskie - stwierdził w Porannej rozmowie.

- Parlament Europejski wydaje niestety wiele bzdurnych praw. W poprzedniej kadencji prawie 250 razy wypowiadał się w sprawie LGBT - przekonywał. Uznał, że "miliardy są wydawane na walkę z polskimi wartościami, z Kościołem Katolickim".

PiS do europarlamentu

Prawo i Sprawiedliwość pokazało we wtorek 26 liderów list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Nie załapała się na nie duża część obecnych europosłów PiS. "Niedocenieni" posłowie to Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław Piecha, Edward Czesak, Urszula Krupa, Stanisław Kłosowski i Stanisław Ożóg.

Na listach nie znajdą się też Marek Jurek, którego ugrupowanie rozwiodło się z PiS oraz związany z ojcem Rydzykiem poseł Mirosław Piotrowski, który założył nowe ugrupowanie.

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.

Wysokie zarobki w NBP? "Nie do brony"

Patryk Jaki był także pytany o bardzo wysokie zarobki bliskich współpracowniczek prezesa Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim. - Bardzo bym chciał, ale nie potrafię tego bronić - przyznał.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl