Starcie żubrów w Bieszczadach. Leśniczy od razu chwycił za telefon

Sierpień to miesiąc godowy m.in. żubrów. Nadleśnictwo Baligród opublikowało nagranie, na którym widać, jak dochodzi do starcia dwóch samców w tym okresie. Walka zwierząt wydaje się być zażarta, a żadne z nich nie zamierzało odpuścić. Zdaniem ekspertów z Baligrodu do takich walk pomiędzy samcami dochodzi rzadko, jednak mogą one występować, gdy dochodzi do zgrzytu pomiędzy rywalami o tej samej sile. Słabsze osobniki zazwyczaj odpuszczają, nie podejmując walki. Jak pokazują oficjalne dane, w Nadleśnictwie Baligród odnotowano aż 295 żubrów, co stanowi 25 proc. ich światowej populacji.