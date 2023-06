Starcie dronów. To one mogą zdecydować o wyniku wojny

Drony na froncie mają bardzo szerokie zastosowanie. Mogą służyć jako latające bomby, które uderzają w cel, niszcząc go. Są też wykorzystywane do zrzucania granatów, do zwiadu działań wroga, terroryzowania miast, przeprowadzania operacji ratunkowych i humanitarnych, tworzenia filmów propagandowych, a nawet negocjowania kapitulacji.