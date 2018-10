Od wtorku trwają starcia z uchodźcami na granicy Bośni i Hercegowiny z Chorwacją. Migranci chcą przejść przez granicę aby przedostać się na terytorium Unii Europejskiej.



Starcia na granicy Bośni i Heregowiny z Chorwacją wybuchły we wtorek, gdy bośniacka policja nie dopuściła do przekroczenia granicy przez 250 migrantów. Doszło wówczas do bójek – uchodźcy krzycząc "otwarte granice" wstrzymali ruch na przejściu granicznym w Maljevac, chcąc przedostać się na teren Chorwacji. Większość migrantów została przetransportowana autokarami do ośrodka dla uchodźców w Sarajewie.