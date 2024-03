Są pierwsze wyroki po środowych starciach w Warszawie

Kolejne osoby - jak podano - usłyszały zarzuty w związku z zamieszkami. Kilka z nich zostało doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, gdzie ogłoszono im zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.