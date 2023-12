Bosak dostał ofertę z KO. Odpowiedział

Pytany o te wydarzenia Bosak, stwierdził na antenie RMF FM, że "nie ma podstaw" by odwoływać Grzegorza Brauna. - Trzeciorzędny newsik, którym nikt się nie zajmował dłużej niż kilka sekund. W tym samym czasie dochodzi do poważnych tragedii na świecie. To jest niepoważne. Mamy kryzys budżetowy, nadużycia ze strony nowego rządu - mówił Bosak.