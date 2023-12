Propozycja KO dla Konfederacji. Warunkiem pozbycie się Brauna

Pytany, czy jest jakaś granica wypowiedzi i zachowań posła Brauna, których Konfederacja nie akceptuje - jako przykład prowadzący zacytował wypowiedź Brauna o Robercie Biedroniu (obok Bosaka w studiu siedział Krzysztof Śmiszek - wiceminister sprawiedliwości i życiowy partner Biedronia), w której nazwał go "publicznym, zawodowym sodomitą, który powinien trafić do więzienia" - Bosak powiedział: "każdy ma swoje granice wypowiedzi". Dodał, że dla niego są to granice prawa. I, "że on sam nie użyłby takiego sformułowania, ale mieści się ono w granicach swobody wypowiedzi, a sądy w Polsce ustanawiają szerokie granice wolności słowa i może być trudno kogoś przed sądem za tę wypowiedź kogoś skazać".