Stanowisko w nagrodę? „Treść rozmów pozostaje między nami”

Dostał pan stanowisko ministra cyfryzacji w nagrodę? - pytał Janusza Cieszyńskiego w programie "Tłit" Mateusz Ratajczak. Szef przywróconego resortu przyznał na antenie Wirtualnej Polski, że "nie wie", czy była to nagroda i zaznaczył, że "treść jego rozmów z premierem pozostaje tajemnicą". - To jest przywrócenie ministerstwa, które istniało już wcześniej. Do tej pory tę funkcję pełnił bezpośrednio premier - mówił Cieszyński. Przyznał, że nie ma w planach wielkich roszad kadrowych, ale dodał, że sam dostał podwyżkę. - Minister Andruszkiewicz i Lewandowski przechodzą ze mną do nowego resortu. Nie ma decyzji, jeśli chodzi o powiększanie liczby wiceministrów - dodał Cieszyński. Minister był dopytywany także o podwyżkę, którą otrzymał. Cieszyński odpowiedział, że "pieniądze nigdy nie miały dla niego kluczowego znaczenia". - Kwestie finansowe nigdy nie były dla mnie kluczowym czynnikiem, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę dla Polski - stwierdził.