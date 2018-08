Staniszkis bezlitośnie o Andrzeju Dudzie. "Polscy prezydenci, nawet Komorowski, byli bardziej myślący"

- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi Jadwiga Staniszkis. Prof. socjologii uważa, że 3 lata prezydentury Andrzeja Dudy nie były dobrym czasem.

- On ma zagwarantowaną kadencję i mógłby zachowywać się w sposób - nie chcę używać słowa "przyzwoity" – ale odpowiedzialny, godny. To, że tak się nie dzieje, jest chyba związane z jakimś brakiem charakteru - powiedziała w rozmowie z portalem natemat.pl Jadwiga Staniszkis.

I uznała, że "dlatego Kaczyński go wysunął do wyścigu prezydenckiego". - Chciał i potrzebował kogoś, kto byłby narzędziem. Ale dla mnie zgodzenie się na to przez Dudę jest oburzające - stwierdziła Staniszkis.

Agata Kornhauser-Duda i dystans do męża

I dodała, że gdy widzi w telewizji "te błyszczące policzki, to zadowolenie z siebie, to deklamowanie - bo on jest dobry aktorem - to aż się" w niej "gotuje i daje temu wyraz". - Znając Jarosława Kaczyńskiego wiem, że ktoś taki jak Duda jest dla niego wygodny. Ale gdyby znalazł kogoś równie wygodnego, to prawdopodobnie poświęciłby obecnego prezydenta - stwierdziła.