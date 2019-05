Stanisław Piotrowicz będzie nadal przewodniczącym komisji sprawiedliwości. Sprawą rozpatrzona bez udziału wnioskodawcy

Posłowie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka niespodziewanie zajęli się dzisiaj wnioskiem Kamili Gasiuk-Pihowicz o odwołanie Stanisława Piotrowicza z funkcji szefa tego organu. Sprawę rozpatrzono, mimo że wnioskodawczyni nie było na posiedzeniu.

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości zajmowała sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku. Na sali było niewielu posłów, przewodniczący Stanisław Piotrowicz stwierdził jednak, że jest kworum i przystąpił do realizacji porządku obrad. Jego jedynym punktem było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do spraw Kontroli Państwowej sprawozdania NIK.