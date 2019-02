Stanisław Obirek o obaleniu pomnika ks. Henryka Jankowskiego. "W społeczeństwie narasta gniew"

- Nie usprawiedliwiam, staram się zrozumieć - powiedział Stanisław Obirek. Teolog i były jezuita uznał, że samowolne obalenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego "wyrosło z oburzenia". I dodał, że "to akt obywatelskiego nieposłuszeństwa".

- Staram się zrozumieć. Czytając to, co wykonawcy tego symbolicznego wyroku na księdzu Jankowskim napisali, rozumiem, że to czyn wyrastający z oburzenia - dodał. Pochodzący z Warszawy mężczyźni przesłali do redakcji portalu oko.press manifest, w którym wyjaśnili powodu swojego działania. Oskarżyli prałata o "podły i haniebny gwałt na godności, wolności seksualnej i prawie do prywatności oraz wykorzystanie z zimną krwią trudnej sytuacji społecznej młodych ludzi, dziewcząt i chłopców".