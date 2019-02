Abp Gądecki poważnie chory. Nie poleci na szczyt do Watykanu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski od kilku dni jest hospitalizowany. Przyczyną jest zapalenie płuc. Arcybiskup miał lecieć do Watykanu na spotkanie przewodniczących episkopatów z papieżem.



Kościół głośno o pedofilii

Od 21 do 24 lutego w Watykanie dojdzie do ważnego spotkania zwołanego przez Papieża Franciszka. "Ochrona nieletnich w Kościele" to temat przewodni konferencji. Kościelni hierarchowie będą debatować na temat problemu pedofilii w kościele, a także sytuacji małoletnich we wspólnocie. W szczycie ma wziąć udział 190 osób. To pierwsze takie spotkanie w historii Kościoła.