Stanisław Kogut doprowadzony do prokuratury. Były senator PiS usłyszy zarzuty

Stanisław Kogut został doprowadzony we wtorek po południu do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Były senator PiS ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym wielomilionowych łapówek. Oprócz byłego polityka CBA zatrzymało także jego syna oraz szefową małopolskiego oddziału PFRON.



Stanisław Kogut wchodząc do budynku nie odpowiedział na żadne pytania dziennikarzy. - Mam daleko posunięte wątpliwości co do zasadności dzisiejszego zatrzymania mojego klienta - przekazał w rozmowie z PAP mec. Paweł Śliz.

Stanisław Kogut od początku sprawy nie przyznaje się do winy. Jak informuje katowicka prokuratura "czynności z udziałem zatrzymanych na pewno nie zakończą się we wtorek, a zapewne dopiero w środę". - Po ich zakończeniu będę mogła przekazać informacje co do ich przebiegu - oznajmiła prok. Katarzyna Żołna.