Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 marek sawickistanisław karczewski 44 min. temu Stanisław Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. "To kompletnie bez znaczenia" Chce pracować jako lekarz, więc rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. W programie WP "Tłit" tę decyzję Stanisława Karczewskiego ocenił... Rozwiń jak mamy się z czego w takim razie … Rozwiń Transkrypcja: jak mamy się z czego w takim razie się wystraszył Stanisław Karczewski bo chwilę temu w RMF jej powiedział że zrezygnuję dzisiaj z funkcji wicemarszałka senatu i najprawdopodobniej wrócić do zawodu lekarza to jest pogoda w tym temacie czy to jest wyraz czegoś innego W mojej ocenie to żadnego znaczenia do widzenia pracy cena ty nie ma natomiast będzie kolejny dzień był to byśmy się zajmowali komentarzem W sprawie pana Karczewskiego i jego rezygnacji natomiast nic nie będzie robione w sprawie walki z Korona wirusem ja ciągle Przypominam że Polska stoi że na przykład do gospodarstw w Polsce przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy i muszą 2 dni będąc w tym 2 tygodnie będąc w tym gospodarstwie przebywać na kwarantannie czy to jest chore i tak w tym gospodarstwie są więc mogliby te dwa tygodnie kwarantanny odbywać pracując tylko i wyłącznie w tym gospodarstwie Czy przy zbieraniu truskawek Czy przy zbieraniu szparagówki fasolki osłona więc dzisiaj zamierzał zajmować się z realnymi problemami którymi żyją Polacy to oczywiście uprawia chocholi taniec wokół prezydenckich wyborów to co naprawdę chce mi że potencjalna dymisja Karczewskiego którą zapowiedział jest tylko po to żeby robić zamieszanie i żeby o nim mówić i odwracać uwagę opinii publicznej koło dziennik tematów ma jeszcze nie tak na jakie dzisiaj wicemarszałek mniejszościowe jej może zabierać głos może od czasu do czasu jak marszałek pozwoli poprowadzić obrady i na tym jego rola się jego dymisja z punktu widzenia funkcjonowania senatu i państwa nie ma kompletnie żadnego znaczenia Czyli rozumiem że gdyby ktoś powiedział tak że znaczenie wicemarszałka zgorzelskiego w sejmie jest żadne to chciałby pan no tak no tak żadne No panie redaktorze znaczenie marszałka zgorzelskiego jest tylko takie że ma informacje posiedzeń prezydium sejmu natomiast Wiemy doskonale że ukształtowany że niezależnie od głosu i stanowiska Marszałka zgorzelskiego i tak marszałek Witek ostatecznie rozstrzyga Co robi same więc to wszystko ma dzisiaj niestety demokratyczny charakter fasadowy jeśli przyjrzymy się dzisiaj Wczoraj procedowany kolejnej ustawie o wyborach to powiem szczerze że gdyby nie senat to lepiej byłoby gdyby pan z Nowogrodzkiej przyjął to w formie dekretu i nie zajmował 460 posłów obrazami Zresztą pozorowanie No a może jest tak jak poseł wnioskodawca mówił jesteście po prostu macie Kaczyńska fobie i dlatego nie jesteście naprawdę odpowiedzialną opozycją panie redaktorze tak już od pięciu lat mam Jonas urzędnicy Kiss funkcjonariusze i z akolici że za wszystko w kraju odpowiada opozycja Ostatnie 8 lat mówiła Beata Szydło za wszystko odpowiadała platforma i położę Ci oni 5 lat odpowiadają za nic nie rządzą za nic nie odpowiadają i jeszcze wszystkim nam za to wszystko co robią odpowiada opozycja mając większość w sejmie mając większość mając mając prezydenta mają się wszystkie instrumenty do tego żeby podejmować decyzje i rządzić a nie błądzić a nie ciągle zajmować na 8:00 gadaniną