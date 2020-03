Stanisław Karczewski pracował przy pacjentach, ale testu na razie nie robi. "To byłby wielki błąd"

WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

#DzieńdobryWP Wideo

